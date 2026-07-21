Tokom vožnje ziplajnom u popularnom letovalištu Dandeli došlo je do teške nesreće, kada je turista pao sa visine od gotovo 12 metara nakon, kako tvrdi njegova porodica, otkazivanja sigurnosnog mehanizma.

Jeziv incident dogodio se pred drugim posetiocima, a dramatičan trenutak zabeležen je kamerom. Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije, dok su mnogi postavili pitanje da li su bezbednosne mere na ovoj atrakciji bile na odgovarajućem nivou.

Povređeni muškarac, identifikovan kao K. S. iz grada Vidžajapura, zadobio je višestruke prelome ruku i nogu. Prema navodima njegove porodice, sigurnosna kočnica popustila je dok je visio iznad tla, zbog čega je izgubio oslonac i survao se na zemlju sa velike visine.

Članovi porodice tvrde da oprema nije bila pravilno održavana i optužuju upravu letovališta za ozbiljan nemar. Smatraju da je tragedija mogla biti izbegnuta da su sprovedene redovne kontrole i bezbednosne provere svih uređaja namenjenih posetiocima.

Nakon nesreće, muškarac je hitno prevezen u Državnu bolnicu u Dandeliju, gde mu je ukazana prva pomoć. Zbog težine povreda ubrzo je transportovan u bolnicu u Vidžajapuru, a potom i u medicinski centar u Miradžu, gde je nastavljeno njegovo lečenje.

Porodica sada zahteva da nadležni sprovedu detaljnu istragu i utvrde odgovornost uprave letovališta. Ističu da ovakvi propusti mogu imati katastrofalne posledice i upozoravaju da bez redovnog održavanja i strogih bezbednosnih kontrola slične nesreće mogu ugroziti i druge posetioce koji dolaze u potrazi za avanturom i zabavom.