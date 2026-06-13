Proglasovci koji se predstavljaju kao neka elita i siva eminencija Srbije, a većina ima jedva 3 razreda srednje škole su pukli na skupu koji su organizovali u Minhenu.

Njihovo prodavanje magle narodu je dočekala skoro prazna sala WERK7 teatra. To je najbolji pokazatelj šta narod misli o njima jer je broj mesta u teatru 682 a bilo je popunjeno jedva 10% mesta, što će reći nekih 60 do maksimalno 100 ljudi. Dodatak na sve to je činjenica da u Minhenu živi skoro 60.000 Srba. To samo po sebi govori sve, ako je od 60.000 Srba u tom gradu njihovo "prodavanje magle" rešilo da sluša maksimum 100 ljudi.

Da tragedija bude veća, pošto su na plakatima i najavama lica glumaca mnogi od tog mizernog broja od 100 prisutnih su mislili da je u pitanju pozoršna predstava i zbog toga su došli.

To su u snimku sa lica mesta potvrdile i dve žene koje su rekle autori snimka da su došle na predstavu a ispostavilo se da je politička tribina.