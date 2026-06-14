Pre koju godinu nastao je takozvani Proglas koji su protiv vlasti, a pogotovo predsednika Aleksandra Vučića, potpisale mnoge poznate ličnosti. Ovoj pamflet, koji ima želju da postane kao neko sveto pismo blokadera terorista delo je ljudi koji su se ostvarili na raznim poljima društvenog i umetničkog života u Srbiji i prevashodno u vezi sa državnim institucijama. Svima je zajedničko da su izuzetno materijalno situirani i finansijski dobro stojeći. Zajedničko im je još i to što sebe smatraju izuzetnom intelektualnom elitom, koja za razliku od većinskog dela Srbije, po njihovom mišljenju, ima sposobnost da sagleda propast u koju ova vlast i njen Predsednik vode Srbiju.

Za svaku osudu sa njihove strane je ekonomska saradnja sa Kinom i svi rezultati koje je to donelo za Srbiju, neuvođenje sankcija Rusiji i plaćanje tri puta jeftinijeg gasa, najniža stopa nezaposlenosti, najmanja stopa zaduženosti, povećan prosečan lični dohodak koji je nadmašio mnoge u regionu, a sada i poboljšanje političkih odnosa sa SAD... Čak je i uvaženi novinar i publicista Jakšić dozvolio sebi da izjavi glupost, da Vučić želi da pokloni Đerdap 3 Amerikancima!

Bilo bi potrebno mnogo stranica protiv čega su sve potpisnici proglasa, jer ukratko rečeno njima smeta Srbija ovakva kakva je, i prosto se gade građana Srbije koji ne dele njihovo mišljenje!

Na čelu ovog Proglasa nekako se samoinicijativno postavio naš glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, koji sve što je postigao ostvario je u državi Srbiji i uz pomoć građana koji su ga gledali, a koje sada prezire.

Nisu Bjelogrlić i mnogi glumci oko njega koji su sada aktivni po inostranoj turneji tek tako politički progledali. Isplivali su dokazi koliko se novca iz inostranstva preko raznih nevladinih organizacija sliva u džepove proglasovaca i da su oni za sve to dobro plaćeni.

Krenuli su u turneju po dijaspori u Nemačkoj, normalo protkanu nasiljem prema neistomišljenicima, jer to im je zaštitni znak, ali to im putešestvije neće dati nikakve rezultate, jer njihova mržnja prema Srbiji, kod naših ljudi u dijaspori ne pada na plodno tlo.

Moraju proglasovci da rade to što rade i tek će to da nastave, jer primili su ogromne pare, primaju i dalje i obećane su im još veće.

Šta reći o opozicionim medijima, kojima je takođe laž, mržnja prema Srbiji i licemerje osnovno obeležje.

Na prvoj strani lista "Danas" izašao je naslov "Deca neće biti eksponati na EXPO-u".

Znamo od prvog dana da je stranim plaćenicima EXPO još jedan balvan u oku. Pokušali su blokaderi čak i da blokiraju dolazak mašina na gradiište, normalno bezuspešno.

A kako list "Danas" licemerno laže i izvrće istinu do neslućenih visina?

Naime, Ministarstvo prosvete, kao i svake godine, donelo je za školsku godinu koja sledi, planove aktivnosti za osnovce i srednjoškolce, ali to je u vidu preporuka. Tu spadaju izleti, rekreativna nastava, ekskurzije, posete pozorištima, raznim kulturnim manifestacijama, pa i EXPO-u. Normalno ove sve aktivnosti, kao i svake godine odvijaće se uz saradnju roditelja i nadležnih u školama.

Nikakva razlika nije i poseta EXPO-u, koja bi i te kako imala edukativni karakter, uz dobijene ulaznice od organizatora .

Normalno, ovo je sve istrgnuto iz konteksta i licemerno predstavljeno, kao prinudno i nasilno vođenje dece na ovu svetsku izložbu.

Ovim mrziteljima Srbije nije smetalo kada osnovne škole iz bojkota nisu radile i u njima se nije slavio Sv. Sava, kada su mala deca izvođena na ulice, sa krvavim šakama na maicama, pa čak i u vrtićima, kada su maloletni srednjoškolci zauzeli škole u bojkotovali nastavu. S obzirom na to da je ovo sve bilo u duhu rušenja Srbije i prevashodno njenog prosvetnog sistema, to je onda za urednike lista "Danas" bilo bogougodno delo.

Kako se bliže izbori blokadera je sve manje, svađa među opozicionim partijama je sve veća, proglasovci imaju sve manji auditorijum kome mogu da se obrate, jer svi oni zajedno ne nude ništa sem mržnje i to prema svemu i svakome u Srbiji ko ne misli kao oni! Nije dovoljno biti protiv vlasti, što je legitimno pravo svakog građanina, ili biti ravnodušan, ako nisi uz rušitelje Srbije postaješ njihova meta!!!