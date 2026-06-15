"Da li ima pitanja kako mogu da vas podržim ako ne znam ko je na listi, i kako mogu da vas podržim ako ne znam šta je program, da li to pitanje nije na dnevnom redu?"

Ovo je inače pitanje na koje su ProGlasovci posebno osetljivi, s obzirom da su fizički napali novinara u Frankfurtu nakon što je upitao nešto slično.

​Miodrag Jovanović, jedan od osnivača ProGlasa kaže:

"Ma to su podmetanja Aleksandra Vučića, dajte molim vas. Mogao je na kraju krajeva samo da gleda šta su parole koje ljudi nose na protestima i da vidi šta je osnovni program."

Olja Bećković nije dobila odgovor, ali, za razliku od novinara Frankfurtskih vesti, nije dobila ni batine.