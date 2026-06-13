I "Studenti" i opozicija voleli bi da "ovi drugi" ne postoje, pa se svakodnevno čašćavaju uvredama.

Pavle Grbović, lider PSG-a, obratio se blokaderima sa fakulteta, u objavi na Iksu:

"Postoje ljudi koji misle da je nešto počelo od onog trenutka kada su se oni zainteresovali, a čim su se zainteresovali automatski su postali eksperti i samo je njihovo mišljenje jedino tačno."

Ova objava se svakako neće svideti plenumašima, koji ionako za sebe misle da su bogomdani, pa očekujemo nastavak blokaderskog rata opozicije i "naše dece".