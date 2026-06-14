Srbi iz dijaspore nisu bili zainteresovani za igrokaz ProGlasovaca, pa je sala u Štutgartu bila gotovo prazna.

Slaboj poseti je svakako doprineo i strah da bi moglo biti i batina, ukoliko se postavi neko neprijatno pitanje, kao i cena karte od 20 evra.

Iako već dugo broje zube narodu i mrze sendviče, ProGlasovci su na kraju zagrizli jedan.

- Posle "velikog uspeha" na "ProGlas" tribini u Štutgartu, Marčelo na aerodromu trenutno glaba sendvič. Prodalo se "puno" karata, nema se za više - naveo je jedan korisnik "Iksa".

"Kad karte planiraš kao revoluciju, a prodaš ih kao školski bazar – ostane za sendvič i povratnu kartu", glasi jedan od duhovitih komentara na objavu.