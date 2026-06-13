Izjava koja je digla buru u Srbiji, a kojom Vasićeva karakteriše poklon preko milion vernika Pojasu Presvete Pogorodice kao "fetišizam", našla se na meti analiza.

Tako Stanković kaže da izjava nema veze sa naučnom kritikom:

"Da je reč o naučnoj kritici, ona bi bila mnogo objektivnija, bila bi svestranija, bila bi metodološki utemeljenija, ne bi se delila, sasvim sigurno, preko društvenih mreža, ne znam, za takav način izražavanja naučnog stvaralaštva. A ipak bi trebalo malo povesti računa da u Srbiji postoji krivično delo, ako se ne varam, iz člana 317 KZ-a, znate, raspirivanje verske mržnje je nekako nedozvoljeno, ali izgleda to prolazi ispod radara samo kada je reč o raspirivanju verske mržnje prema pravoslavnom stanovništvu. Ne treba ni prema kome, naravno, ali nekako je to posebno uočljivo u javnoj sferi kada treba istaći kritiku na račun pravoslavnih ljudi", ukazao je on.

Prema njegovim rečima, izjava Vasićeve je "politikantska".

"Shvatio sam je kao izjavu nekoga ko po svojim ideološkim svetonazorima ne može da prihvati da je vreme Josipa Broza prošlo, da ne treba ljudi da budu sankcionisani zbog toga što žele da proslave svoju krsnu slavu, Vaskrs, Božić, da se poklone svetinji za koju misle da je to adekvatno", zaključio je Stanković.