Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da organizovane posete učenika izložbi Ekspo ne predstavljaju deo obaveznih školskih aktivnosti, već da se odluka o eventualnom učešću u ovakvim programima donosi na nivou svake škole pojedinačno, u skladu sa interesovanjem učenika, nastavnika i roditelja.

U saopštenju se ističe da, kao i u slučaju svih drugih fakultativnih ekskurzija, izleta i vannastavnih aktivnosti, maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja i da se na taj način poštuje pravo porodica da samostalno odluče o učešću dece u aktivnostima koje nisu deo redovnog nastavnog programa.

Ministarstvo je ukazalo na to da organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola već decenijama predstavljaju standardnu praksu na svetskim i specijalizovanim Ekspo izložbama, gde se, kroz posebne obrazovne programe, učenicima omogućava da na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, kulturu, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost.

Ministarstvo je u saopštenju podsetilo da je na Svetskoj izložbi u Dubaiju 2020 organizovan poseban program pod nazivom Expo School Programme, kroz koji je više od milion učenika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata posetilo izložbu i učestvovalo u različitim edukativnim sadržajima prilagođenim njihovom uzrastu.

Kako se navodi, sličan pristup primenjen je i na Svetskoj izložbi u Osaki, gde je organizovan Junior Expo 2025 Educational Programme, namenjen osnovnim i srednjim školama iz Japana i inostranstva. Program je, dodaje se, pokrenut nekoliko godina pre otvaranja izložbe kako bi učenici kroz nastavu obrađivali teme povezane sa Ekspom, a potom organizovano posećivali samu manifestaciju.

U saopštenju se ističe da je tokom Svetske izložbe u Milanu 2015. godine realizovan poseban School Project kroz koji su škole obrađivale centralnu temu izložbe „Feeding the Planet, Energy for Life“, dok je završni deo obrazovnog procesa podrazumevao organizovanu posetu Ekspu, a u taj program bilo je planirano uključivanje više od dva miliona učenika.

"Navedeni primeri potvrđuju da su školske posete sastavni deo obrazovne dimenzije Ekspo izložbi širom sveta i da se posmatraju kao prilika za sticanje novih znanja i iskustava van učionice", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvete saopštilo je ranije danas da je novim pravilnicima o kalendaru obrazovno vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za školsku 2026/2027. godinu predviđeno da škole i učenici dobiju mogućnost da u okviru studijske posete obiđu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027.

Ministarstvo je navelo da bi studijska poseta izložbi Ekspo 2027 za učenike bila prilika da im se kroz interaktivne izložbe, istraživačke postavke i tematske programe obezbede raznovrsne mogućnosti učenja, istraživanja i stvaralaštva.