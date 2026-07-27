Ekspo karavan nastavio je putovanje kroz Srbiju posetom Vranju, gde je građanima predstavljena specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, kao i prilika da se kroz program posvećen lokalnim vrednostima i potencijalima predstavi duh ovog kraja.

Pod nazivom „Vranje na putu igre“, program je povezao najbolje što Vranje danas ima - mlade muzičare koji nastavljaju tradiciju vranjske trube, lokalnu gastronomiju, uspešne sportske kolektive, talentovane učenike i mlade programere čije ideje pokazuju kako se tradicija i savremene tehnologije mogu uspešno preplitati. Posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa razvojnim potencijalima Vranjske Banje, jednog od značajnih turističkih centara Srbije.

Prisutnima su se obratili Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor Sektora za međunarodne učesnike kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, i dr Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja.

Obraćajući se medijima, Igor Kovačević ukazao je na značaj predstavljanja Ekspo volonterskog programa u okviru karavana, ističući da svi zainteresovani imaju priliku da se uključe u organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd kroz program „Ekspo plejmejkeri“. On je pozvao građane da posete zvaničnu veb prezentaciju Ekspa 2027, upoznaju se sa različitim volonterskim pozicijama i saznaju na koji način mogu da doprinesu dočeku više od četiri miliona posetilaca.

„Igra ovog leta obilazi preko trideset gradova u čitavoj Srbiji. Jako je važno da zajedno nešto novo naučimo o Ekspu, da naučimo sve edukativne elemente koje ćemo imati, da se zabavimo, ali i naučimo nešto novo o određenim inovacijama“, istakao je Kovačević.

Gradonačelnik Vranja je ukazao da je Vranje izuzetno povezano sa temom specijalizovane izložbe Ekspa 2027 - „Igra(j) za čovečanstvo, sport i muzika za sve“, i kako su igra i muzika upravo stubovi po kojim se Vranje prepoznaje.

„Vranje je od 2019. godine na Uneskovoj listi kreativnih gradova u oblasti muzike, te ćemo se truditi da to predstavimo i u paviljonu Srpske kuće, koji će biti upravo deo programa specijalizovane izložbe“, naglasio je Milenković.

Poseban segment programa, koji je realizovan uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, bio je posvećen inovacijama i savremenim tehnološkim rešenjima koja će oblikovati iskustvo posetilaca tokom izložbe.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Očekuje se učešće više od 140 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija, kao i više od četiri miliona posetilaca tokom 93 dana trajanja izložbe, koja će biti prva specijalizovana izložba Ekspo ikada do sada organizovana na prostoru Zapadnog Balkana.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.