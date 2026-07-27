"Posebno je naglašena potreba da se u Jermeniji u što kraćem roku održi opštenarodni referendum o pristupanju Evropskoj uniji ili o daljem ostanku u sastavu Evroazijske ekonomske unije (EAEU)", navodi se u saopštenju.

Kako je saopštila pres-služba jermenske vlade, Pašinjan je tokom razgovora naveo da bi takav referendum mogao da bude održan nakon podnošenja zvanične prijave za pristupanje Evropskoj uniji.

On je takođe zatražio od Putina da pomogne u rešavanju problema ograničenja uvoza jermenskih proizvoda u Rusiju.

Jermenija je proletos usvojila zakon o pokretanju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Nakon toga Putin je u više navrata pozivao jermensko rukovodstvo da što pre donese odluku o učešću u Evroazijskoj ekonomskoj uniji.

Istakao je da Jermenija ima pravo da sama bira svoje partnere, ali da nije moguće istovremeno biti članica obe organizacije.

Ruski predsednik je takođe upozorio Jerevan da bi izlaskom iz EAEU izgubio pristup sporazumima o slobodnoj trgovini. Pored toga, prevoznici bi se suočili sa strožim uslovima poslovanja, a jermenski radnici u Rusiji morali bi da kupuju radne dozvole (patente). Takođe bi došlo do poskupljenja energenata, što bi, prema procenama Moskve, Jermeniju koštalo oko 14 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Istovremeno, Putin je naglasio da ekonomske odluke Jerevana o približavanju Evropskoj uniji neće narušiti humanitarne i kulturne veze između Rusije i Jermenije.