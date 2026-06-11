Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija, saopštila je Narodna skupština.

Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće, sa ciljem usvajanja, sedam mišljenja koja se odnose na pet zemalja (Albanija, Moldavija, Crna Gora, Poljska i Srbija), i potvrditi tri hitna mišljenja koja se odnose na tri zemlje (Island, Litvanija i Srbija).

Kada je reč o Srbiji, komisija će razmatrati konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, koji su usvojeni 28. januara u Narodnoj skupštini.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je u februaru zatražila mišljenje Venecijanske komisije o zakonima, koje je Komisija poslala 24. aprila.

Ministarstvo pravde je 18. maja uputilo Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije.