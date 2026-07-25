U Leštanima je dočekao veliki broj oduševljenih građana.

Tim povodom ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram.

"Ponovo sam među svojim narodom, ovoga puta u Leštanima u opštini Grocka. Uvek govorim da su mi sigurno ovo najomiljeniji momenti u svakoj nedelji i događaji na kojima napunim baterije za sve što me čeka naredne nedelje. Znate zašto? Zato što se ovde svako oseća baš kao i ja - među svojima."

"Mi nismo kao blokaderske perjanice i tužiteljke - ne brojimo jedni drugima krvna zrnca, nije nam bitno ko je kakve boje kože, ko je koje veroispovesti, ne branimo nikome da prisustvuje ovde… Kod nas su svi dobrodošli. Nije nam bitno da li je neko porekom Arapin, Rom, Srbin. Nevažno je da li je pravoslavac, katolik ili musliman. Ne napadamo tuđe porodice, ne bavimo se ničijom decom niti čujemo “sa više izvora” ko je kome otac. Mi predstavljamo ujedinjenu Srbiju, u kojoj je jedino važno da li volite svoju zemlju i da li ste pošten čovek, patriota i da li želite da naša zemlja nastavi da se razvija. Ponosna sam što sam deo baš te Srbije, koju predvodi predsednik @avucic . Kako vreme prolazi, sve je jasnije da će pred narodom biti nikada lakši izbor. Da li želite da da ujedinjena Srbija nastavi da pobeđuje, ili želite da živite u mržnji, nasilju, sistemu koji proganja tuđe porodice i brani ljudima da glasaju zato što im se sviđa njihovo poreklo. Građane Srbija niko nikada neće prevariti i sigurna sam da nastavljamo putevima uspeha. Srbija pobeđuje!", napisala je Ana Brnabić.