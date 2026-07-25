Veliki broj meštana i posetilaca okupio se u Leštanima kako bi pozdravio predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić, koja je stigla u okviru kampanje "Ujedinjena Srbija".

Po dolasku, Brnabić je razgovarala sa građanima, fotografisala se sa okupljenima, a posebno interesovanje pokazali su najmlađi, koji su želeli zajedničku fotografiju.

O najavljenoj tužbi Jasmine Paunović

Predsednica Skupštne Ana Brnabić je na pitanje novinara Informera Vladimira Savića da je tužiteljka Jasmina Paunvoić najavila tužbu protiv nje odgovorila "da jedva čeka".

- To je njihova sramota! Blokaderska! Alal im broj dva na njihovoj listi - poručila je Brnabić.

Ana Brnabić je komentarisala i ogroma uspeh koji je postignut ukidanjem američkjih carinskih tarifa na robu i usluge iz Srbije.

- To je rezultata dugotrajnog rada i ogromnog truda - istakla je ona.

Ona je potom poručila da su naspram svega toga nalaze blokaderi, zbog kojih, ukoliko bi došli na čelo Srbije, u njoj ne bi ostao kamen na kamenu.

Ana Brnabić se zahvalila građanima Srbije što su verovali u SNS i politiku predsednika Srbije.

- Bez vas ne bismo bi ovde danas. molim vas da pružimo danas podršku porodici predsednika Vučića jer se oni bore da bi sačuvali svaku porodicu u Srbiju. Blokaderi misle da ako to mogu da rade porodici predsednika, onda to mogu da rade i svima ostalima. Zato porodica predsednika Vučića čuva svaku porodicu u Srbiji i sve nas. Molim vas ustanite i velikim aplauzom pozdravite porodicu predsednika Vučića. Oni su na braniku ove naše otadžbine - rekla je Ana Brnabić okupljenima u Leštanima.

Istakla je da smo za svih ovih meseci naslušali svega od blokadera.

- Ali prvi put sam nedavno čula da postoje naprednjačke porodice. Kad dođu izbori glasajmo protiv toga, glasajmo za ujedinjenu Srbiju i za onuz Srbiju u kojoj niko nema prava da napadne bilo koju porodicu - poručila je predsednica Skupštine i dodala kako će se ona za to boriti.

Leštanima odjekuje: "Aco Srbine".

Ana Brnabić je istakla da su pred nama izbori koji će odrediti sudbinu Srbije i pozvala sve da izađu i glasaju za Srbiju koja pobeđuje.

Gromoglasan aplauz za Brnabić

Na stotine stanovnika Leštana aplauzom je pozdravilo predsednicu Skupštine Anu Brnabić, a potom i povicima "Srbija, Srbija!".

- Dobro nam došli - pozdravljali su je oduševljeni građani.

Vesela atmosfera i štandovi podrške

Još nekoliko sati pre njenog dolaska u Leštanima je vladala praznična atmosfera. Na centralnom mestu bili su postavljeni štandovi "Srbija pobeđuje", gde su građani iskazivali podršku Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.