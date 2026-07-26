Ogroman broj građana okupio se juče u ovom mestu kako bi pozdravio predsednicu Narodne skupštine, ali i pružio podršku politici mira, sloge, napretka i razvoja.

Ana Brnabić se zahvalila građanima Srbije što su verovali u SNS i politiku predsednika Srbije.

- Bez vas ne bismo bi ovde. Molim vas da pružimo podršku porodici predsednika Vučića jer se oni bore da bi sačuvali svaku porodicu u Srbiju. Blokaderi misle da ako to mogu da rade porodici predsednika, onda to mogu da rade i svima ostalima. Zato porodica predsednika Vučića čuva svaku porodicu u Srbiji i sve nas. Molim vas ustanite i velikim aplauzom pozdravite porodicu predsednika Vučića. Oni su na braniku ove naše otadžbine - rekla je Ana Brnabić okupljenima u Leštanima.

Istakla je da smo za svih ovih meseci naslušali svega od blokadera.

- Ali prvi put sam nedavno čula da postoje naprednjačke porodice. Kad dođu izbori glasajmo protiv toga, glasajmo za ujedinjenu Srbiju i za onu Srbiju u kojoj niko nema prava da napadne bilo koju porodicu - poručila je predsednica Skupštine i dodala kako će se ona za to boriti.

Ana Brnabić je istakla da su pred nama izbori koji će odrediti sudbinu Srbije i pozvala sve da izađu i glasaju za Srbiju koja pobeđuje.