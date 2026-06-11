Dekarlos Braun Mlađi federalno je optužen prošlog oktobra za smrtonosno ubadanje nožem Irine Zarucke u sistemu gradske železnice u Šarlotu. Zarucka (23), koja je pobegla iz Ukrajine nakon ruske invazije na njenu zemlju, sedela je u redu ispred Brauna kada ju je on napao prošlog avgusta, navode federalni tužioci.

Tokom kratkog saslušanja u utorak ujutru, Braun je povikao da želi da pita sudiju da li je pregledao njegovu psihijatrijsku procenu, preneo je lokalni medij Kvin Siti Njuz iz sudnice.

Braun je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom veštačenju u Metropolitenskom popravnom centru u Čikagu, u okviru federalnog zatvorskog sistema, gde su stručnjaci za mentalno zdravlje proveli sate razgovarajući s njim.

Tokom ispada u sudnici, Braun je takođe rekao da želi da podigne optužnicu protiv FBI-ja i tvrdio da ima „materijal u svom telu“.

Sudija je odlučio da Braun ostane u pritvoru i da prima terapiju i lekove u periodu do četiri meseca, kako bi se pokušala obnoviti njegova sposobnost da učestvuje u sudskom postupku, piše "Indipendent".

Nadzorne kamere snimile napad

Snimak nadzornih kamera zabeležio je trenutak napada. Na njemu se vidi kako Irina Zarucka ulazi u vagon i seda u red ispred Brauna. Samo nekoliko minuta kasnije, Braun je izvukao nož i tri puta je ubo, navode federalni tužioci. Nakon toga se udaljio, a policija ga je pronašla na peronu gradske železnice.

Protiv Brauna je podignuta federalna optužnica za nasilje nad železničkim i sistemom javnog prevoza koje je rezultiralo smrću. Ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi da se suoči sa doživotnom kaznom zatvora ili čak smrtnom kaznom.

Pored toga, Braun se suočava i sa optužbom za ubistvo prvog stepena po zakonima savezne države. Taj postupak je takođe odložen za najmanje šest meseci nakon što je utvrđeno da je „nesposoban da učestvuje u sudskom procesu“, prenosi CNN.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je Brauna nazvao „poremećenim čudovištem koje je bilo na slobodi uprkos 14 prethodnih hapšenja“.

„Ne možemo dozvoliti da izopačeni kriminalni elementi, nasilni povratnici u vršenju krivičnih dela, nastave da šire razaranje i smrt širom naše zemlje“, rekao je Tramp iz Ovalnog kabineta prošlog septembra.

„Moramo odgovoriti silom i snagom. Moramo biti nemilosrdni kao što su i oni. To je jedino što razumeju“, poručio je Tramp.



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