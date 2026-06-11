Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) prof. dr Vojislav Šešelj žestoko je udario na crnogorskog predsednika Jakova Milatovića, poručivši da šef naše države Aleksandar Vučić nema nijedan razlog da ga poziva u Beograd!

Prema Šešeljevim rečima, lidera Crne Gore u toj zemlji zovu Jadov Milatović.

- Ne treba Vučić da zove ovog Milatovića da na jesen dođe u Beograd. Što bi ga zvao? O čemu bi sa njim razgovarao? Jadov Milatović! Tako ga zovu u Crnoj Gori - rekao je Šešelj gostujući u Info jutru na Informer TV.

On je istakao da Srbija mora da nastavi da pomaže srpski narod u Crnoj Gori i ocenio da će naredni izbori doneti potpuni politički preokret.

Kako je dodao, veliki pobednik biće Milan Knežević.

- Treba pomoći crnogorskim Srbima. Na sledećim izborima pobediće pravi srpski junak Milan Knežević - poručio je lider radikala.

Šešelj tvrdi da će srpska politička opcija odneti ubedljivu pobedu i da se politička scena u crnoj gori nezaustavljivo menja.

- Crna Gora je oduvek bila srpska država. Pobediće potpuno srpska opcija u Crnoj Gori - rekao je on.