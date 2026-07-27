Rasprava o tome da li je ostavljanje bakšiša deo dobrih manira ili isključivo lični izbor gosta ponovo je dospela u centar pažnje nakon objave konobarice iz Tivta. Njeno iskustvo brzo se proširilo društvenim mrežama i izazvalo veliki broj komentara širom regiona.

Sve je počelo objavom na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“, gde je konobarica opisala situaciju iz restorana u kojem radi. Kako je navela, dvoje stranih gostiju platilo je račun od 26,70 evra, a nakon odlaska na stolu je ostalo svega pet centi napojnice.

Ona je priznala da ju je tako mali iznos iznenadio.

„Radim kao konobarica u restoranu. Kada su gosti platili račun, vratila sam im kusur. Posle njihovog odlaska videla sam da su ostavili pet centi bakšiša i to me je zaista iznenadilo“, navela je u objavi.

Međutim, umesto očekivane podrške, usledile su brojne reakcije korisnika društvenih mreža koji su izneli različite stavove o ovoj temi.

Veliki broj komentatora smatra da napojnica nikada ne bi trebalo da bude obavezna, već da predstavlja isključivo dobrovoljan gest gosta.

Pojedini su ukazali da zaposleni u kuhinjama često ne dobijaju deo bakšiša, iako učestvuju u pripremi hrane, dok su drugi istakli da konobari za svoj rad primaju platu i da gost nije dužan da ostavi dodatni novac.

Bilo je i onih koji su ocenili da su očekivanja pojedinih ugostiteljskih radnika previsoka, naglašavajući da se svaka napojnica, bez obzira na iznos, daje isključivo po slobodnoj proceni gosta.

Rasprava je mnoge podsetila i na nedavni događaj sa festivala Ultra Europe u Hrvatskoj. Prema navodima medija, jedan gost je tokom dve večeri u VIP delu festivala naručio ukupno 45 flaša šampanjca „Dom Pérignon Luminous“, a račun je premašio 40.000 evra. Uprkos tome, prema tvrdnjama osoba koje su radile na događaju, konobarima nije ostavio bakšiš.

Kao i u brojnim ranijim slučajevima, ni ova rasprava nije donela jedinstven zaključak. Dok jedni smatraju da je bakšiš izraz zahvalnosti za kvalitetnu uslugu i deo kulture ophođenja, drugi ističu da on ne sme da bude očekivanje niti obaveza, već isključivo lična odluka svakog gosta.

Turistička sezona gotovo svake godine ponovo otvara ovo pitanje, a različite navike i običaji iz pojedinih zemalja dodatno doprinose tome da mišljenja o bakšišu ostanu podeljena, piše Telegraf.