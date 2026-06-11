"U narednih sat vremena na području Zlatiborskog okruga (okolina Nove Varoši) jaki pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni severozapadni vetar", stoji u hitnom upozorenju RHMZ.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će se danas naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, praćeno padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, sa severa i zapada Srbije proširiti na sve krajeve zemlje.

Prema prognozi RHMZ-a, najviša dnevna temperatura kretaće se od svega 15 stepeni na severozapadu Srbije do 32 stepena na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje tek krajem dana.

U Beogradu će danas biti znatno svežije vreme, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, a maksimalna dnevna temperatura biće oko 16 stepeni.

Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarmi:

Vreme narenih dana

Meteorolozi najavljuju da će u petak vreme biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i dalje vetrovito i sveže. Na istoku i jugu Srbije tokom jutra i prepodneva očekuje se oblačno vreme sa povremenom kišom. Vetar će biti umeren i jak, a na istoku zemlje povremeno i olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 19 do 24 stepena.

Tokom vikenda očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i svežim jutrima. U subotu će maksimalna temperatura biti od 21 do 26 stepeni, dok se slaba kiša očekuje samo ponegde u Vojvodini. U nedelju će biti toplije, ali se u večernjim satima sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz novi pad temperature.

Početkom naredne sedmice padavine se očekuju uglavnom u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, dok meteorolozi nakon toga najavljuju suvlje vreme i postepeno razvedravanje.