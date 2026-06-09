Lider Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, izneo je sulude i do sada nečuvene optužbe na račun predsednika Srbije i najmoćnijih evropskih lidera.

Ovim potezom ogolio je samo nemoć blokadera iz bivše vlasti da priznaju uspeh predsednika Aleksandra Vučića, te jasno istakao da ne razume kako Vučić može sa svima da gradi dobre odnose.

Osim što je je javno "huškao" Evropsku Uniju da pritisne Vučića kako bi uveo sankcije Rusiji, Đilas je optužio evropske lidere i evropske zemlje da ih predsednik Srbije korumpira!

"Vučić neke političare evropske korumpira, i nabrajao sam i koje, a negde gde ne može da korumpira čoveka, on korumpira državu." - rekao je Đilas u emisiji na blokaderskoj televiziji.

Lažne vesti koje su blokaderi prosipali tvrdeći kako je Vučić navodno izolovan, pale su u vodu u pred surovom realnošću! Sada, kada je video kakvo ogromno poštovanje predsednik Srbije uživa među najvišim evropskim liderima, Đilas je u potpunoj panici promenio ploču i počeo da tvrdi kako Vučić potplaćuje i korumpira čitavu Evropu!