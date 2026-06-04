Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Tivtu razgovarao sa liderima iz Evropske unije (EU) i sa Zapadnog Balkana o ključnim pitanjima za budućnost tog regiona, o evropskom putu i o mogućnostima jačanja saradnje i međusobnog poverenja.

Vučić je tu poruku objavio na Instagramu, uz fotografiju sa Uruslom fon der Lajen, na kojoj se jasno vidi da se nalazi u samom centru zbivanja i u najužem društvu predsednice Evropske komisije.

Fotografije sa lica mesta jasno svedoče o visokom nivou poštovanja i međusobnog poverenja, gde je predsednik Srbije bio ključni sagovornik najmoćnije žene evropske administracije.

Ovo samo pokazuje da Srbija zadržava svoju centralnu ulogu u svim regionalnim procesima.