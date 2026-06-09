Ona je naglasila da u modernoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, geografska udaljenost od linije ukrajinskog fronta više ne garantuje sigurnost, posebno u eri sajber napada i hibridnog ratovanja.

- Slavna tradicija vojne neutralnosti Irske se ne dovodi u pitanje, ali neutralnost ne pruža imunitet od pretnji sa kojima se Evropa danas suočava. Nijedna evropska zemlja nije izuzeta sa liste ruskih meta - izričita je Kaja Kalas.

Ovaj apel Kaje Kalas dolazi u trenutku kada se koncept vojne neutralnosti na evropskom kontinentu ubrzano urušava.

Nakon što su Finska i Švedska već ušle u NATO, pritisak se sada prenosi na preostale neutralne članice EU, poput Irske i Austrije.

Unutar same Irske već duže vreme traje žestoka unutrašnja debata o sudbini njene bezbednosne politike.

Dok deo političkih elita u Dablinu smatra da je vreme za dublju integraciju u odbrambene strukture Evropske unije, javno mnjenje i opozicija u Irskoj i dalje snažno brane vojnu neutralnost kao temeljni stub nacionalnog identiteta i spoljne politike zemlje još od sticanja nezavisnosti.