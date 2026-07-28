Od sredine avgusta u Evropskoj uniji počinju da se primenjuju nova pravila koja bi mogla značajno da promene način na koji kupujemo proizvode preko interneta, kako se roba pakuje i koliko dugo ćemo moći da koristimo kućne uređaje.

Nove mere usmerene su na dva velika cilja – smanjenje količine otpada i jačanje prava potrošača. Promene neće pogoditi samo velike kompanije, već i male internet prodavnice, porodične biznise i proizvođače različitih vrsta elektronskih uređaja.

Prva velika promena odnosi se na novu uredbu Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu, poznatu kao PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ova pravila trebalo bi da donesu strože zahteve za sve kompanije koje pakuju, šalju, uvoze ili prodaju proizvode.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na smanjenje nepotrebnog materijala prilikom pakovanja. To znači da bi trebalo da bude manje situacija u kojima mali proizvod stiže u prevelikoj kutiji ispunjenoj velikom količinom zaštitnog materijala.

Nova pravila podsticaće proizvođače i trgovce da koriste ambalažu koja je lakša za reciklažu i napravljena tako da se različiti materijali mogu jednostavnije razdvojiti.

Ipak, promene neće biti uvedene odjednom. Iako uredba počinje da se primenjuje od avgusta, pojedini zahtevi koji se odnose na dizajn ambalaže, proizvodnju materijala i nove standarde uvodiće se postepeno tokom narednih godina, kako bi kompanije imale vremena za prilagođavanje.

Druga velika promena odnosi se na pravo potrošača na popravku uređaja. Nova pravila obavezuju proizvođače da omoguće lakšu i dugotrajniju popravku određenih proizvoda, umesto da se uređaji menjaju čim dođe do manjeg kvara.

Ova obaveza odnosi se na proizvođače kućnih aparata, kao što su veš-mašine i frižideri, ali i na kompanije koje proizvode potrošačku elektroniku poput pametnih telefona i televizora.

Prema novim pravilima, proizvođači će morati da obezbede rezervne delove i odgovarajuću podršku za popravke duže nego što je to uobičajeno tokom garantnog perioda.

Za kupce bi ova promena mogla da znači manje troškove, jer više neće biti prinuđeni da kupuju potpuno nov uređaj zbog manjeg problema koji bi mogao da se popravi. Istovremeno, očekuje se smanjenje količine elektronskog otpada koji svake godine nastaje širom Evrope.

Nova pravila predstavljaju deo šire strategije Evropske unije da proizvodi budu dugotrajniji, održiviji i jednostavniji za ponovnu upotrebu. Za kompanije to znači prilagođavanje poslovanja, dok bi potrošači trebalo da dobiju više mogućnosti i veću kontrolu nad proizvodima koje kupuju, piše Fenix.de.