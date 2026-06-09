Ni opozicionari više nisu pošteđeni napada dela blokaderskih naloga na društvenim mrežama. Ovoga puta na meti se našao Đorđe Stanković, narodni poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, ali ne direktno, već preko njegove majke Marine Stanković.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se objave sa naloga „Justicija“, u kojima se Marina Stanković optužuje da na mrežama brani svog sina i postavlja pitanje da li to čini iz majčinske ljubavi ili zato što je navodno „plaćena za botovanje“.

Napadi su usledili nakon što je Marina Stanković reagovala na objavljivanje porodičnih fotografija sa decom i poručila da takve stvari prevazilaze granice političke borbe.

– Miloše Krstiću, odakle vam pravo da objavljujete porodične slike s decom? Ovo što vi radite nije politička borba nego politički strah od uspeha koji dolazi. Stavite prst na čelo i pitajte sebe da li je ovo vredno i da li ste plaćeni da radite ovo što radite? – napisala je Marina Stanković.

Umesto odgovora na njene reči, usledile su nove uvrede i optužbe na račun majke narodnog poslanika i potpredsednika Narodnog pokreta Srbije.

Tako su blokaderski nalozi otišli korak dalje i, u nedostatku političkih argumenata, u fokus stavili članove porodice opozicionog političara, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Politički analitičari upozoravaju da je sve češća pojava da se umesto političkih stavova napadaju porodice i najbliži srodnici javnih ličnosti, čime se dodatno spušta nivo javnog dijaloga.

Posebno je zanimljivo da se na meti našao upravo čovek iz opozicije, odnosno blizak saradnik Miroslava Aleksića, što pokazuje da među blokaderskim krugovima više nema pošteđenih i da se politički obračuni sve češće pretvaraju u lične napade.