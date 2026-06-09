Na televiziji N1 palo je veliko priznanje. Opozicija je zakukala na toj televiziji - tokom gostovanja Dragana Đilasa kod Danice Vučenić zaključili su:

"Ursula vidi sagovornika u Vučiću a ne u nama, dok Makron kaže da VUČIĆ RADI ODLIČNU STVAR ZA SRBIJU!"

Evo kako je taj razgovor tekao:

Danica Vučenić: "Drugi par rukava je da Evropska komisija i dalje u Vučiću vidi sagovornika a ne u vama!"

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​Dragan Đilas: "Oni će u Vučiću videti sagovornika sve dok je ovde Vučić vlast. Oni sarađuju, oni moraju da sarađuju i razgovaraju sa ljudima koji su nosioci funkcija u svakoj zemlji. Da li nama to smeta? Da, smeta mi kada dođe Ursula fon der Lajen pre dve godine i kaže da je Srbija najveći lider u evrointegracijama."

Danica Vučenić: "​Pa evo, Makron je sad rekao da Vučić odličnu stvar radi za Srbiju!"