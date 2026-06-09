Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan otkrila je nove detalje zdravstvenog stanja koje je već mesecima ugroženo.

Mesecima se bori protiv opake bolesti, a sada je otkrila da joj se stanje pogrošalo.

U svojoj potresnoj ispovesti Vedrana je otkrila da ima halucinacije i da ne vidi izlaz iz određenih situacija.

- Ako se čovek ičega boji, onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko lečenja. Pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene pi*darije dok misliš da si Ciceron. Naravno da ti to niko pre nije rekao, ali je verovatno pisalo kod pristanka na zahvat. Ali ko to čita? Kasnije je kasno iako nisi ni kriv ni dužan. Doktori te teše da su “videli i veće ispade od tvojih”. Međutim, to ne pomaže - napisala je ona u svom blogu i dodala:

- Za vreme lečenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate lekova, za 150 evra leče od igle do raka lokomotive. Da se razumemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao. Znaš da ti spasa nema, ali moraš biti dobar, ćutati, ne s*ati i ništa ne pitati. Meni je pun ku**c raka, života i laži, pisala sam o tome, a stalno mi govore kako je život lep dok hodaš po prolećnom cveću. Ne želim hodati po cveću, želim biti ispod njega. Doduše, nije sve baš tako dosadno. Danima me kojekakvi doktori, naglašavam s diplomom, zovu da bi mi rekli ko je sve u bolnici p***r. Želim umreti, ne piti aloe veru i slušati ko koga j**e. Ima li za rak neki drugi lek? - zaključila je Vedrana.

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