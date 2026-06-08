Kaže da bi tada mogao da širi ruke u susret Trampu, ali do tada je sumnjičav.

"Ja ne mogu više da podržavam Trampa, kao ni većina Srba, otkad je Tramp napao Venecuelu i otkad je Tramp, zajedno sa Izraelom, izvršio agresiju na Iran. A što je najgore, već najavljuje novu agresiju na Kubu. Ne mogu da imam pozitivno mišljenje o njemu. Vidite šta radi u Iranu, nahuškan od strane Izraelaca, naravno, koji vrše genocid nad Palestincima, nad Libanom. I, to je onaj Tramp koga smo svi podržavali, mi Srbi, kad se zaklinjao u pacifizam, kad je izjavljivao da on nijedan rat neće povesti, kad je izjavljivao da će ugasiti sve ratove širom sveta. A on je započeo mnogo novih ratova i nove ratove najavljuje", kazao je Šešelj za TV B92.