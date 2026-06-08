U prvim zvaničnim komentarima nekog izraelskog zvaničnika o novom primirju sa Iranom, ministar odbrane Izrael Kac poručio je da će vojska nastaviti da deluje protiv Hezbolaha u Libanu i napadati Bejrut ukoliko ta grupa napadne Izrael.

- Svaki napad na severne zajednice dovešće do napada na Dahijeh - izjavio je Kac, misleći na uporište Hezbolaha u južnom predgrađu libanske prestonice.

- IDF će nastaviti da deluje u Libanu protiv terorističke organizacije Hezbolah - dodao je.

Kac je naglasio da Izrael „kategorički odbacuje iranske pretnje“.

- Svaki iranski pokušaj povezivanja Libana i Irana i napada na Izrael biće dočekan snažnim odgovorom, kao što se dogodilo juče - rekao je.

Iran: Ako napravite još jednu grešku, čitav region će postati pakao za vas

Iransko Veće za nacionalnu bezbednost upozorilo je SAD i Izrael da ne naprave još jednu grešku, u protivnom će čitav region za njih postati "pakao".

U poruci koju je prenela iranska državna agencija Mehr News, sekretar veća Mohamed Bager Zolgadr poručio je: "47 godina i 100 dana otpora - od bojišta do gradskih trgova, od gradskih trgova do arene politike i diplomatije - promenili su svetski sigurnosni poredak. Ako satanistička cionističko-američka koalicija napravi još jednu pogrešku, region će za njih postati pakao."

Podsetimo, Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspešno presrele sve iranske balističke rakete.

Ipak i Iran i Izrael proglasili su kraj oružanih napada.