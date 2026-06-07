A razlog, kako stoji objavi na Iksu, jer se bore "za Kosovo koje je izgubljeno".

"Zašto studenti za mnoge od nas, nisu više opcija? Ustali su zbog nadstrešnice, danas se bore za kosovo koje je izgubljeno 1999. godine. Blokirali su fakultete, institucije, raskrsnice, danas je od blokada ostalo samo ime. Proteste su započeli studenti iz Novog Sada", piše u objavi.

Potpuno rasulo u blokaderskim redovima rezultat je besomučne borbe za fotelje i sopstvenu korist u kojoj se svakodnevno raspadaju stari, a stvaraju novi savezi.

"Svaki pokušaj kritike i ukazivanje na greške tumačen je kao napad na njih. Svaki pokušaj pomoći u vidu Proglasa, Anketne komisije, Narodnih poslanika, opozicije, pokreta, grupa građana i istaknutih pojedinaca, završio je ograđivanjem od njih. Demokratske proteste su pretvorili u paradu Vučićevih zastava, verskih i mitoloških molebana, zabranjujući građanima zastave EU", nastavlja se u komentarima, u kojima se osuđuje i vređa verujući narod i SPC.