Kako se navodi, potom se ti podaci dostavljaju prekomorskim entitetima, preneo je Global tajms.

Kinesko Ministarstvo je dodalo da takve, naizgled fragmentirane i javno dostupne informacije mogu, nakon sistematskog prikupljanja, integracije i profesionalne analize, da otkriju osetljive tajne stranim špijunskim i obaveštajnim agencijama.

Detalji snimljeni objektivima visoke rezolucije često prenose više informacija nego tekstualni opisi, navelo je u saopštenju Ministarstvo. Kako se dodaje, na aeromitinzima, šavovi na trupu aviona, šare zakivaka, pa čak i reflektivna svojstva premaza mogu da otkriju nivo proizvodnje stelt materijala.

Istovremeno, na izložbama elektronike, informacije kao što su rasporedi štampanih ploča i modeli čipova, kada se analiziraju, mogu da se koriste za zaključivanje o mogućnostima protiv ometanja i brzini obrade sistema za elektronsko ratovanje.

Kako navodi Ministarstvo, fotografije vojne opreme takođe sadrže veliku količinu upotrebljivih referentnih informacija.

Na slici visoke rezolucije borbenog aviona, pozadina i okolni referentni objekti mogu da se koriste za preciznu procenu njegove dužine, širine i visine, što zauzvrat omogućava zaključivanje o njegovom kapacitetu goriva, borbenom radijusu i manevarskoj sposobnosti.

U saopštenju se takođe dodaje da informacije dobijene iz jednog komada opreme mogu da budu ograničene, ali kumulativni efekat takvih podataka može biti značajan. Ako se informacije o pomoćnim komponentama istog sistema naoružanja, kao što su radarska, komandna i vozila za punjenje, kontinuirano prikupljaju tokom različitih izložbi i vremenskih perioda, mogu da se koriste za rekonstrukciju pune operativne strukture sistema.

Upoređivanjem razlika u modelima prikazanim u različitim godinama, takođe je moguće zaključiti o tehnološkoj evoluciji i razvojnom napretku sistema, prema navodima ministarstva.

Ministarstvo je podsetilo građane da treba da ostanu veoma oprezni prema pojedincima koji iniciraju kontakt, nude visoke isplate i traže upotrebu profesionalne opreme kao što su teleobjektivi, 3D skeneri, ili analizatori signala za fotografisanje određene vojne opreme, istraživačkih objekata ili detalja izložbe.

Iz ovog ministarstva su takođe podsetili javnost da se pridržava pravila poverljivosti izložbe tako što će se strogo poštovati propise organizatora o fotografisanju.

Pored toga, kako se navodi, da bi se sprečilo curenje ključnih podataka i osnovnih tehnologija, građani bi trebalo da ostanu oprezni prema takozvanim klijentima koji, pod maskom akademskog istraživanja ili komercijalne saradnje, više puta zahtevaju osetljive parametre i podatke.