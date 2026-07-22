O tome svedoče potpuno različiti stavovi blokaderskih ideologa Antonele Rihe i Milana St. Protića.

Gostujući na N1, Protić je Dubravku Valić Nedeljković, Iru Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljuba Šabića nazvao kolaboracionistima.

"To su takozvani nezavisni članovi koji prihvataju saradnju sa režimom! Učešće njihovo u REM-u je je loša poruka narodu! Pa čekajte, ljudi, je l' to. način da se sa ovim režimom izađe na kraj? Žao mi je, ali moram da kažem, to se u mom rečniku zove kolaboracija", rekao je Protić.

Sa druge strane, novinarka Antonela Riha stala je u odbranu blokaderskih članova REM tvrdeći da su prošli kroz toplog zeca.

"Ovi koji ih napadaju imaju luzerski stav! Tako ne mogu ništa da urade osim da sede na X-u i da tvituju. Prozivaju ih da su profiteri, bilo je takvih uvreda čak i od strane političara poput Zelenovića i to je bilo strašno. Nije fer, nije korektno, ljudi su tek krenuli u neke korake, a vi ih šutirate s leđa. To prosto nije korektno", kaže Riha.