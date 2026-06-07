Zapad može da pokuša da "nadoknadi poraz u Iranu" napadom na Kubu, rekao je na Jutjubu profesor Univerziteta u Misuriju Majkl Hadson .

"Naravno, Zapad može da sebi priredi prijatan trenutak pobede… Na primer, da bombarduje Havanu ili Karakas . Ali onda će ceo svet ponovo videti da supersila vodi rat protiv male, siromašne zemlje... To onda izgleda kao da pokušavate da nadoknadite poraze u Ukrajini i Iranu , onda će to samo pogoršati stvari - smatra profesor Hadson.

Prema rečima profesora, Zapad, za svoje dobro, mora da napusti svoju trenutnu ofanzivnu politiku prema drugim zemljama.

"Ili ćete pronaći drugi način da postojite u svetu, ili ćete se sa takvim situacijama suočavati iznova i iznova", dodao je on, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Raul Kastro se prvi put pojavio u javnosti nakon američke optužnice

Od početka godine, Vašington je naglo povećao ekonomski pritisak na Havanu, a predsednik Donald Tramp je proglasio vanredno stanje zbog navodne pretnje ostrva nacionalnoj bezbednosti. U maju je Ministarstvo pravde SAD optužilo bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra za zaveru radi atentata na Amerikance, a grupa za udar nosača aviona ušla je u Karipsko more .

Bivši kubanski predsednik Raul Kastro pojavio se u javnosti na ceremoniji u Havani, što je njegovo prvo javno obraćanje nakon što su američki savezni tužioci prošlog meseca podigli optužnicu protiv njega zbog navodne umešanosti u obaranje dva aviona organizacije kubanskih emigranata "Brothers to the Rescue", 1996. godine.

Kastro, koji je ove nedelje napunio 95 godina i koji se povukao sa svih zvaničnih funkcija, prisustvovao je obeležavanju 65. godišnjice osnivanja kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova u pozorištu Karl Marks u Havani, preneo je RTVE.

SAD uvele sankcije predsedniku Kube

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv kubanskog predsednika Migela Dijaz-Kanela, kao i protiv nekoliko povezanih osoba i entiteta, objavljeno je ranije na sajtu Ministarstva finansija SAD.

Pored predsednika Kube, sankcije se odnose na još četiri osobe i pet organizacija, uključujući Ministarstvo Revolucionarnih oružanih snaga Kube, prenosi Rojters. Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

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