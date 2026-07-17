Sukobi i međusobne optužbe među blokaderima ne jenjavaju. U javnosti sve češće odjekuju međusobne prozivke, optužbe i osporavanja, što dodatno produbljuje raskol među njima.

Najnoviji primer dolazi od opozicione novinarke Antonele Rihe koja je na društvenim mrežama oštro kritikovala takozvani "studentski pokret", iznevši tvrdnju da pojedini njegovi predstavnici svojim delovanjem zapravo idu u korist vlasti.

„Sve više sam ubeđena da ovi agresivni agitatori SP zapravo rade za vlast, sa perfidnim zadatkom da unose smutnju, besmislenu raspravu, polarizaciju, da nam ogade bilo kakvu polemiku i ideju o zdravoj politici i zato od mene od sada – samo mute i blok“, napisala je Riha.

Objava Antonele Rihe dodatno je osvetlila sve vidljivije nesuglasice među blokaderima.