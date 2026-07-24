Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su Sjedinjene Američke Države ukinule carinske tarife od 35 odsto na robu iz Srbije, navodeći da će ta odluka, prema njegovim rečima, doneti značajne koristi za domaću ekonomiju.

Nakon gostovanja na RTS-u, Vučić se tim povodom oglasio i na svom Instagram nalogu, gde je objavio video-poruku.

"Mnogo sam srećan"

U objavi je naveo da je odluka američke administracije veoma važna za Srbiju.

– Od noćas će američke carinske tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto. Mnogo sam srećan zbog ove važne vesti, ona će mnogo značiti za zemlju, jer će biti više investicija i ljudi će želeti mnogo više da dolaze u Srbiju – napisao je Vučić.

"To je ogromna prilika za Srbiju"

U video-snimku predsednik je rekao da će, prema njegovim očekivanjima, u budućnosti tarife verovatno biti između 10 i 12 odsto, ali da će tokom aktuelnih razgovora ostati na nivou od nula procenata.

Kako je istakao, to Srbiji otvara novu razvojnu šansu.

– To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Mnogo sam srećan. To znači više investicija, snaženje investicionog i kreditnog rejtinga Srbije i bolji signal za američke investitore koji razmatraju ulaganja u našu zemlju – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ova odluka mogla bi da doprinese većem interesovanju stranih kompanija za investiranje u Srbiju i dodatnom jačanju privrednog ambijenta.