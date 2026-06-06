Studenti koji su prošle godine pokrenuli borbu za normalan rad škola i fakulteta saopštili su da nemaju nikakve veze sa spornim nalogom na društvenoj mreži X i da se javnosti obraćaju isključivo preko svojih zvaničnih profila na Instagramu i TikToku.

Kako su naveli, poslednjih dana pojavio se profil na mreži X koji je već bio posvećen dešavanjima u Crnoj Gori, a pojedine objave sa tog naloga pokušavaju da se predstave kao njihove.

– Kao grupa studenata koja je prošle godine započela borbu za normalan rad škola i fakulteta, želimo da demantujemo sve navode da objave sa tog profila potiču od nas. Od marta prošle godine, kada je započela naša borba, javnosti smo se obraćali isključivo preko naših naloga na Instagramu i TikToku, tako da se objave sa spornog profila ne mogu dovesti u vezu sa nama – poručili je Luka Lalošević ispred studenata koji žele da uče.

Oni su istakli da najoštrije osuđuju pokušaje obmanjivanja javnosti i stvaranja lažne slike o njihovom delovanju.

– Oštro osuđujemo sve grupe za pritisak koje su imale nameru da na ovaj način obmanu javnost, nanesu štetu pravim studentima i državnom rukovodstvu – naveo je Luka.

Studenti su naglasili da će i ubuduće svoje stavove i aktivnosti predstavljati isključivo putem zvaničnih naloga na društvenim mrežama preko kojih su se obraćali od samog početka svoje borbe za normalizaciju rada škola i fakulteta.