Blokaderska advokatica objavila je na društvenim mrežama da se Marinika Tepić u Utisku nedelje pozvala na istraživanje koje je sama objavila i to sa lažnog naloga!

"Blaga sam sa ovim SKANDAL! Marinika sa pozvala na lažna istraživanja koja je sama izbacila sa svog fake naloga, zbog koga se oglasila i organizacija Europe Elects i oštro je demantova. Ne, ne, ovo je skandalčina," navela je blokaderka.

Usledili su brojni komentari iz redova blokadera koji su listom krenuli da "rešetaju" po Mariniki i njenim sledbenicima!

"Kakav bre skandal, prosecan Četvrtak u prciji!" navode u komentarima.

"Marinika se svezala na postavljeno pitanje o studentima," naveo je blokader iz Demokratske stranke.

Uključili su se i blokaderi sledbenici Marinike Tepić.

"Marinika je odlična večeras, a napadaju je samo oni koji ni ne gledaju Utisak ili članovi DS kao ovaj," poručili su.

Počeli su napadi i na drugi blokadere iz Utiska koji su se usudili da protivreče Mariniki.

Tako je Dejan Pavlović sa FPN prošao kao bos po trnju. Usledio je talas napada i na njega.

Ovaj opšto sukob u redovima blokadera traje već mesecima, a sada je izgleda kulminirao dok blokaderi pokušavaju da prigrade što više stolica za sebe uoči izbora.