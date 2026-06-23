Dosta je bilo laži, dosta jeftinih izmišljotina!

Svedoci smo tzv. kontejner revolucije koja nema nikakav cilj osim haosa i destrukcije.

Svakoga dana slušamo najteže laži bez ijednog dokaza.

Oni koji nemaju ni stida ni srama udaraju na ono najsvetije, na decu i na porodicu, i sve to besramno rade pod maskom lažnog pijeteta, zloupotrebljavajući nesreću za jeftine političke poene.

Ovo više nisu nikakvi protesti, ovo je otvoren pokušaj rušenja države, dobro osmišljen i organizovani puč na državu i njene institucije.

Ali, maske su pale i narod je progledao, a blokadi je došao kraj!

Svi putevi vode u Beograd

Predsednik Srbije pozvao je sve građane na skup 27. juna da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije i ukazao na to da se ne sme pokazati bes ni prema kome, niti osvetoljubivost i revanšizam.

Na skupu koji je zakazan za 27. jun ispred Narodne Skupštine u Beogradu, Vučić će predstaviti plan i program za budućnost zemlje, svečano predstaviti naziv ime izborne liste SNS, a saopštiće i da li će se na predstojećim izborima kandidovati za premijera države.

(24 sedam)