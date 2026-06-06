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"Ja sam slobodan čovek, sam biram svoj put, ponosni sam predsednik slobodarske Srbije kojoj niko ne naređuje."

Prethodno, predsednik Vučić rekao je juče da je tokom Samita EU-ZB u Tivtu na bilateralnim sastanicima sa evropskim zvaničnicima razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji, jer je to pitanje važno.

"Od Kirjakosa Micotakisa do Roberta Fica, do svih ostalih razgovarao sam o KiM, jer je to bilo važno", rekao je Vučić na pitanje novinara da li je bilo reči o KiM, s obzirom na to da se 7. juna glasa u Prištini i da li je neko pomenuo maltretiranje Srba na prostoru pokrajine.

Vučić je rekao i da je u razgovorima svima iskreno rekao šta misli.

"Ja sam govorio na bilateralnim susretima o situaciji na KiM. Čuo sam da je predstavnica Prištine, ne znam baš tačno ko je, ali video sam da je govorila nešto protiv Srbije, 'mali Rusi', 'maligni uticaj' i tako dalje, znate već, taj jezik, to sam čuo, to je to. Ostali uglavnom nisu", rekao je Vučić.