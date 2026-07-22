Ugledni američki magazin „Forbs“ objavio je analizu u kojoj se navodi da je Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića postala apsolutni lider, nezaobilazni strateški partner Sjedinjenih Američkih Država i ključni partner za Trampovu administraciju na Zapadnom Balkanu.

Tekst se bavi pokretanjem zvaničnog strateškog dijaloga između Beograda i Vašingtona, koji su pre nekoliko dana pokrenuli srpski šef diplomatije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio.

„Forbs“ navodi četiri jaka razloga zbog kojih Bela kuća u Donaldu Trampu vidi Srbiju kao najvažnijeg partnera.

Srbija postaje energetsko čvorište

Amerikanci ističu da je Trampova administracija energetsku diverzifikaciju Balkana postavila kao prioritet, a Srbija u tim planovima ima glavnu ulogu. Naša zemlja se nalazi na ruti Vertikalnog gasnog koridora, koji donosi američki tečni prirodni gas (LNG) i gas iz Azerbejdžana u Evropu.

„Forbs“ otkriva da je zvanični Beograd povukao vrhunske poteze kako bi slomio energetski uticaj Moskve kroz NIS. Srbija je u budžetu obezbedila neverovatnih 164 milijarde dinara (oko 1,6 milijardi dolara) za energetsku bezbednost, što otvara vrata i za potpunu nacionalizaciju NIS-a ukoliko Rusi budu opstruisali prodaju svog udela mađarskom MOL-u. Time se Moskva potpuno lišava najjače geopolitičke poluge na Balkanu.

Srbija ima najveće zalihe litijuma u Evropi

Ugledni magazin posebno naglašava da Srbija poseduje najveće rezerve litijuma u Evropi, a da je projekat „Jadar“ sposoban da zadovolji čak 90 odsto trenutnih potreba cele Evrope za ovim strateškim mineralom!

Ono što najviše bode oči zapadnim analitičarima jeste svestan i mudar izbor srpskih vlasti da ovaj najvredniji resurs usmeri u zapadni lanac snabdevanja i partnerstvo sa EU, a ne u ruke Kine. Vašington u tome vidi direktan interes kako bi se razbila globalna dominacija Pekinga.

Srpska vojska po najvišim standardima

Dok dežurni dušebrižnici u regionu kukaju zbog naoružavanja Srbije, „Forbs“ navodi da Beograd aktivno i snažno modernizuje svoju vojsku kupovinom aviona iz Francuske i Španije, helikoptera iz Nemačke i moćnih sistema iz Izraela. Američki magazin otvoreno sugeriše Vašingtonu da odbaci stari oprez i počne direktno da prodaje američko naoružanje Beogradu jer bi srpska vojska opremljena američkim sistemima bila transparentnija i potpuno orijentisana ka zapadnim, a ne ruskim standardima.

Srbija je pouzdan partner na Bliskom istoku

Кao četvrti ključni adut, Amerikanci navode ogromnu vrednost Srbije kao pouzdanog partnera na Bliskom istoku. Srbija se pokazala kao iskren prijatelj dva glavna saveznika SAD - Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Magazin podseća da je Srbija bila jedna od retkih evropskih zemalja koja je pružila vojnu podršku Izraelu nakon 7. oktobra, zbog čega odnosi cvetaju, a izraelski odbrambeni gigant „Elbit sistems“ u Srbiji gradi pogon za proizvodnju dronova vredan čak dve milijarde dolara! Istovremeno, Emirati kroz milijarde investicija u obnovljive izvore i infrastrukturu vide Srbiju kao svoje glavno uporište

na Balkanu.

Zaključak „Forbsa“ je jasan - dok Donald Tramp s pravom preispituje posvećenost mnogih drugih evropskih partnera koji samo traže, a ništa ne pružaju, Srbija se nametnula kao ozbiljna država i moćan saveznik koji donosi konkretne rezultate.



SAD podržale Đerdap 3, Telekom Srbija i potvrdile učešće na EXPO

SAD i Srbija održale su prošle nedelje prvi strateški dijalog u Vašingtonu, tokom kojeg su podržani projekat Đerdap 3, kredit od 50 miliona dolara za razvoj 5G mreže Telekoma Srbija i potvrđeno učešće SAD na EXPO 2027 u Beogradu. Potpisani su sporazumi o energetskoj saradnji i Fulbrajt programu, uz najavu jačanja saradnje u oblasti bezbednosti, nauke i tehnologije.