Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Jugoistočnu Evropu.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, sa početkom u 10 časova.

Delegaciju predvodi Gžegož Zelinski

Delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj predvodi direktor za Jugoistočnu Evropu Gžegož Zelinski.

Za sada nisu saopšteni detalji tema o kojima će biti razgovarano, ali se očekuje da će jedna od ključnih oblasti biti nastavak saradnje Srbije sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom.

Evropska banka za obnovu i razvoj godinama učestvuje u finansiranju infrastrukturnih, energetskih i razvojnih projekata u Srbiji i regionu.

Izvor: Tanjug