Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je primljeno više od 7.200 prijava na platformi „Ko si bre ti“, i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.

- Čuti ljude, slušati građane naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs" - rekao je Vučić u video-snimku objavljenom na njegovom Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Na video-snimku koji je objavio Vučić prikazana je sala u kojoj se sortira materijal po prijavama na platformi „Ko si bre ti“.

- Sve što vidite u ovoj sali koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, do drugih važnih sastanaka i konferencija, danas je zauzeto i ovih dana služi za prijem i sortiranje materijala po prijavama na platformi „Ko si bre ti“. I hoću da vidite samo sa koliko pažnje, koliko discipline i koliko odgovornosti ovi mladi ljudi rade na tom sortiranju. Ja nisam od ovih modernih tipova, tako da volim da čitam s papira, a ne sa računara, i hoću da imam to složeno po okruzima - rekao je Vučić.

Naveo je da prijava ima iz svih delova zemlje, od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice.

- Bukvalno svuda i na svakom mestu to možete da vidite. I mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranu P. iz Borče da rešimo problem jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi - rešili smo problem. Rešili smo probleme i krenulo je Javno komunalno preduzeće Šumadija da asfaltira puteve u okolini Kragujevca - rekao je Vučić.

Naveo je da će veća pažnja morati da se posveti putevima i u samom centru Kragujevca, u samom gradu, od Šumarica do Korićana, navodeći da će država imati strogi nadzor nad tim.

- Ono na šta sam posebno ponosan, rešili smo i za naše sugrađanke Gordanu, Zoricu i Jelenu da mogu da dobiju onakav zdravstveni pregled kakav zaslužuju, intervenisali smo, zamolili, tražili, i ako ništa, pokazali bar da umemo da čujemo i da umemo da slušamo naše sugrađane. I ako smo im imalo pomogli, ako smo bilo šta učinili, ja sam veoma srećan - rekao je Vučić.

- Mnogo sam srećan što ljudi pokazuju da im je stalo da budu saslušani, da žele da se bore i za sebe i za svoje stavove, i mnogo sam srećan što mi se čini da makar neku stvar ispravimo i da nešto uradimo. Hvala vam na podršci, idemo zajedno napred! Ponavljam, hoćemo da vas čujemo i slušamo vas - zaključio je Vučić.