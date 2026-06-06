„Od presudnog je značaja da svi Srbi na Kosovu i Metohiji i interno raseljeni koji žive u centralnoj Srbiji izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Pobeda Srpske liste je pobeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, pobeda budućnosti Srba na KiM i znak da će se predstavnici Srpske liste svim srcem i svom snagom boriti za srpski narod. Deset od deset mesta u parlamentu treba da priapdnu Srpskoj listi, jer u svim srpskim sredinama ona uživa punu podršku“, rekao je Petković za RTS.

On je naglasio da zvanični Beograd i predsednik Srbije Aleksandar Vučić daju punu podršku Srpskoj listi, jer je ona „pupčana vrpca“ koja povezuje srpski narod na Kosovu i Srbiju i garant je nastavka pomoći Beograda srpskom narodu na Kosovu.

On je podsetio da je za 16 meseci ovo peti izborni proces na Kosovu, što dovoljno govori o razmerama političke krize, zbog čega je, kaže, Aljbin Kurti sve nervozniji.

„Svi ti izborni procesi su bili teški. I ovi su, ali izbor nikada nije bio lakši. Na jednoj strani imamo Srpsku listu koju podržavaju predsednik Vučić i država Srbija, politiku nastavka ulaganja Beograda u naš narod, a na drugoj strani su Kurti i Nenad Rašić, koji je stao pod crni barjak albanske politike i oni nude samo progon i teror nad Srbima. Pobeda Srpske liste nam daje snagu da možemo da nastavimo dalje“, rekao je Petković.

Istakao je da Srbi na Kosovu nemaju pravo da se dele i dodao da je Srpska lista više od političke partije.

„Mi ovde branimo goli život, pravo na postojanje sprskog naroda, srpskih institucija“, podvukao je direktor Kancelarije za KiM.

Konstatovao je da ništa nije fer prema Srbima i svemu srpskom na Kosovu.

„To se moglo videti od rata 1999, a posebno teškva vremena su od kada je Kurti došao na vlast. Sve što Kurti podržava direktno je protiv interesa srpskog naroda. Kada Kurti podržava Rašića znajte da je protiv srpskog naroda, kada neće da formira ZSO jasno je da je protiv srpskih interesa, kada Kurti i Rašić podržavaju blokadere u Srbiji jasno je da je protiv interesa srpskog naroda, a s druge strane imate Srpsu listu koja se bori svakog dana. Zato Kurti želi da je uništi, i onemogući da učestvju na izborima. Rašiću su odrešene ruke i on koristi sve resurse, zloupotrebljava ministrastvo na čijem je čelu ne bi li parama da potpukpi jedan broj birača“, pojasnio je Petković.

Tolika je, kaže, Kurtijeva nervoza Kurtija, a posebno Nenada Rašića, jer vide da gube podršku.

On je istakao da je Rašić uveo Kosovsku policiju u srpske institucije, i da je on taj koji je doveo duge cevi da ugnjetavaju srpski narod i hapsi na severu.

„Mnogo je važno da Srpska lista osvoji svih 10 mandata, jer to znači da će odbrana sprskih nacionalnih interesa biti u potpnosti pod kontrolom Srpske liste. Koliko je bitno govori i činjenica zašto Kurti gura Rašića sa albanskim glasovima. Za Rašića su glasali Albanci u Podujevu, Kačaniku, Prizrenu, u sredinama gde su Srbi očišćeni. Potreban je Kurtiju neko s kim bi mogao da formira vladu i tvrdi da je multietnička. Rašićeva stranka nije srpska partija ni po suštini, ni po programu, jer čini sve protiv Srba“, naglasio je Petković.

On je ukazao da sa Rašićem, Kurti želi da diktira svoju „velikoalbansku politiku“.

„Moramo da imamo svih deset mesta u skupštini jer su zagarantovana za srpsku zajednicu, a Albanci koji glasaju za Rašića ne mogu biti reprezenti srpskog naroda“, istakao je Petković.

Na pitanje kakva su očekivanja od međunarodne zajednice i ima li razumevanja za probleme Srba, Petković je rekao da je sve vreme u komunikaciji i ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror koji srpski narod trpi, posebno kada je reč o izbornoj kampanji.

„Ukazujemo na sve što Aljbin Kurti radi da bi se svetio srpskom narodu, da bi probao da ga uplaši i zastraši. Ali, neće uspeti. I kada su hapsili naše ljude, sedam direktora sprskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na centralnom Kosovu i Metohiji, sve su to radili da bi ponizili srpski narod. Na sve to odgovor mora da bude pobeda Srpske liste“, jasan je Petković.

Preneo je da je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom za dijalog Peterom Sorensenom, koji je boravio pre dva dana u Beogradu sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, posebno ukazao da njihovi ljudi moraju da budu u nedelju na prelazima, kako bi se osigurao nesmetan protok ljudi koji idu na glasanje na Kosovo.

Dodao je da već danima razgovara sa interno raseljenima koji imaju pravo glasa na Kosovu o značaju izlaska na izbore.

„Sve ih pozivamo, animiramo jer je važno da pokažu punu odgovornost. Ako mogu Albanci da pređu više hiljada kilometar da izađu na izbore, mogu i naši ljudi iz centralne Srbije, da se organizuju i da dođu na KiM, da glasaju za Srpsku listu i pruže mogućnost da srpski narod na Kosovu i Metohiji opstanu sa svojom državom Srbijom“, zaključio je Petković.