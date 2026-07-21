Predsednica Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji Ana Drašković izjavila je za RTS da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja važan korak ka jačanju ekonomskih odnosa dve zemlje i otvara nove mogućnosti za srpsku privredu i građane.

Kako je navela, taj okvir omogućava nove investicije, razmenu tehnologija i veću saradnju u oblastima u kojima su američke kompanije globalni lideri, poput inovacija i digitalizacije.

"Ovo je svakako izuzetno dobra vest za sve nas u Srbiji, za našu privredu, za naše građane, zato što zapravo otvara jedan novi prostor za ekonomsku saradnju, za nove investicije, za razmenu tehnologija“, rekla je Draškovićeva.

Dodala je da je strateški dijalog pre svega platforma koju sada treba iskoristiti kroz konkretne projekte.

"Ovo je platforma koja nam otvara jako puno prostora, a na nama je da sada to iskoristimo kroz konkretne projekte“, istakla je Draškovićeva.

Memorandumi kao prvi konkretni koraci

Govoreći o značaju dogovora za kompanije okupljene u Američkoj privrednoj komori, koja ima više od 270 međunarodnih, američkih i domaćih kompanija i zapošljava oko 120.000 ljudi, Draškovićeva je naglasila da se pre svega otvaraju nove investicione mogućnosti i prostor za razmenu znanja.

Podsetila je da su u okviru strateškog dijaloga već potpisana dva memoranduma o razumevanju – o akademskoj saradnji i saradnji u oblasti energetike, što predstavlja prve konkretne oblasti u kojima se mogu očekivati novi koraci.

Energetika – veliki prostor za saradnju

Kada je reč o energetici, ocenila je da postoji veliki prostor za saradnju sa američkim investitorima, pre svega u modernizaciji infrastrukture, razvoju novih izvora energije, sistema prenosa i primeni savremenih tehnologija.

Kao primer navela je Rumuniju, koja je nakon uspostavljanja strateškog dijaloga sa SAD obezbedila dodatna sredstva razvojnih banaka za obnovu energetske infrastrukture i izgradnju novih kapaciteta.

"To je jedan izuzetno važan korak, s jedne strane za stabilnost energetskog sistema, ali sa druge strane, to daje veliku konkurentsku prednost privredi“, rekla je Draškovićeva.

Dobra poslovna klima ključna za investitore

Govoreći o uslovima koje investitori očekuju, istakla je da su sigurnost i predvidivost ključni za donošenje poslovnih odluka.

"Investitori traže sigurnost i predvidivost. Imamo fantastičan kadrovski potencijal. Uz određene institucionalne okvire mi smo sasvim na dobrom putu", naglasila je Draškovićeva.

Prema njenim rečima, predvidivo poslovno okruženje podrazumeva stabilan regulatorni okvir i makroekonomske uslove koji kompanijama omogućavaju da dugoročno planiraju poslovanje.

Najveći potencijal u visokim tehnologijama

Kaže da se u narednom periodu najveći potencijal za nova ulaganja nalazi u visokim tehnologijama, digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici.

Kao primer uspešne saradnje navela je i Poljsku, koja je kroz strateški dijalog sa SAD obnovila 5G mrežu i razvila nove kapacitete u proizvodnji poluprovodnika.

Osvrćući se na ekonomsku razmenu dve zemlje, Draškovićeva je istakla da je robna razmena prošle godine premašila milijardu dolara, dok je razmena usluga iznosila više od dve i po milijarde dolara.

Navela je i da su američke kompanije do sada u Srbiju uložile blizu pet milijardi dolara i zaposlile oko 22.000 ljudi, izrazivši uverenje da će taj trend biti nastavljen i u narednom periodu.