Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i uputio snažnu poruku građanima Srbije.

- Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije - poručio je Vučić.

Kako je istakao, uveren je da Srbija može da pobeđuje samo ako je jedinstvena i ujedinjena.

Podsetimo, predsednik je ranije danas objavio i snimak na kojem je pokazao kako u Predsedništvo stižu i kako se sortiraju prijave pristigle putem portala "Ko si bre ti".

- Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs - poručio je predsednik Srbije.