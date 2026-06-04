Na pitanje zašto crnogorska grupa ANB nije odgovorila da pošalje bezbednosnu procenu, predsednik kaže:

-Imali su te podatke dva dana ranije. To tako ide sve kod njih. Znali su za to unapred, "e sad ćemo sa spremimo veliku predstavu". Hteli su da naprave od sebe žrtvu dešavanjem sa aerodroma, a od nas da naprave nekog ko će nasilno da ih anektira. Tako to ide kada umislite i sebi date veliki značaj. Bilo bi me sramota da moji gosti dođu i da moraju da čitaju ono što ja danas čitam. Ali to govori o našim domaćinima, ne o meni - kaže predsednik Vučić.

„U neredima 15.marta učestvovalo više od 2.000 ljudi iz Crne Gore“

Govoreći o događajima koji su obeležili taj dan, Vučić je ocenio da je reč o pokušaju destabilizacije države i narušavanja ustavnog poretka Srbije.

– Za ove rušilačke demonstracije, kada su tukli policajce i obične ljude samo zato što drugačije misle, u neredima 15. marta učestvovalo je više od 2.000 državljana Crne Gore. Učestvovali su u pokušaju rušenja ustavnog poretka – rekao je Vučić.

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