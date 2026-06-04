Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, ali da neće odustati od svojih stavova po ključnim nacionalnim pitanjima.

Govoreći o odnosima dve države, Vučić je poručio da Srbija ne želi da koristi, kako je naveo, „kaučuk-norme“ i proizvoljna tumačenja zakona kako bi otežavala ulazak građanima drugih država.

– Ne želimo da koristimo „kaučuk-normu“, pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da je spreman na dijalog i unapređenje saradnje, ali da postoje pitanja oko kojih neće menjati svoj stav.

– Neću da prihvatam istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore – naglasio je predsednik.

Vučić je poručio da odnosi Srbije i Crne Gore moraju da budu zasnovani na međusobnom poštovanju i otvorenoj komunikaciji.

– Bitno je da ponekad oprostimo jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore – rekao je.

Govoreći o budućim koracima u odnosima dve zemlje, predsednik Srbije najavio je i konkretnu inicijativu.

– Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvati – istakao je Vučić.

Njegova poruka dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija između Beograda i Podgorice, ali i tokom Samita Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu, na kojem učestvuju najviši zvaničnici regiona i Evropske unije.

Predsednik Srbije poručio je da, uprkos neslaganjima oko pojedinih pitanja, veruje da dijalog i razgovor ostaju jedini put ka stabilnijim odnosima u regionu.