Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da su u neredima i demonstracijama održanim 15. marta u Beogradu učestvovali i državljani Crne Gore, iznoseći tvrdnju da je njihov broj bio veći od 2.000.

Govoreći o događajima koji su obeležili taj dan, Vučić je ocenio da je reč o pokušaju destabilizacije države i narušavanja ustavnog poretka Srbije.

– Za ove rušilačke demonstracije, kada su tukli policajce i obične ljude samo zato što drugačije misle, u neredima 15. marta učestvovalo je više od 2.000 državljana Crne Gore. Učestvovali su u pokušaju rušenja ustavnog poretka – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da nadležni organi raspolažu podacima o dešavanjima tog dana i da će institucije nastaviti da rade svoj posao u skladu sa zakonom.

On je ocenio da nasilje i napadi na policiju i građane ne mogu da budu način političke borbe i da država mora da reaguje na svaki pokušaj ugrožavanja javnog reda i ustavnog poretka.

Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da čuva stabilnost i mir, bez obzira na političke pritiske i pokušaje izazivanja nereda.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija između Beograda i Podgorice, o kojima je predsednik Srbije govorio tokom boravka na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu.

Predsednik je poručio da će Srbija nastaviti da štiti svoje državne interese i bezbednost svojih građana, ali i da ostaje posvećena očuvanju stabilnosti u regionu.