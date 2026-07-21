Jedna od najspornijih medijskih priča iz prethodnog perioda, koja se odnosila na navodno pretučenog i preminulog maloletnika u Valjevu, ponovo je postala tema javnih rasprava.

Predstavnici vlasti ocenjuju da je reč o slučaju koji je poslužio za širenje dezinformacija i izazivanje uznemirenosti među građanima, dok su pojedini mediji kasnije priznali da su objavljene informacije bile neproverene.

Tvrdnje o slučaju iz Valjeva

Tokom prošle godine na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavile su se tvrdnje da je maloletnik navodno pretučen od strane policije i da je podlegao povredama.

Međutim, prema navodima državnih institucija, nije pronađena potvrda da se takav događaj dogodio niti je evidentiran slučaj koji bi odgovarao tim tvrdnjama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je izjavio da je reč o, kako tvrdi, potpuno izmišljenoj priči i ocenio da su njeni autori od početka znali da informacije nisu tačne.

Priznanje o neproverenim informacijama

Voditeljka televizije Nova S Jelena Obućina ranije je izjavila da je jedan od njihovih novinara tokom izveštavanja preneo neproverenu informaciju o navodno povređenom detetu u Valjevu.

Kako je navela, informacija nije bila potvrđena pre objavljivanja.

Reakcija advokata povodom smrti policajca

Advokat Nikola R. Jovanović oglasio se nakon smrti policijskog službenika V. L. (33), navodeći da je njegov klijent, prema njegovim tvrdnjama, bio izložen višemesečnim optužbama i napadima na društvenim mrežama zbog navodnog učešća u događajima u Valjevu.

Jovanović tvrdi da V. L. u vreme tih događaja nije ni boravio u Valjevu i da nadležni organi nisu reagovali na prijave koje su podnete zbog, kako navodi, lažnih optužbi.

Polemike i oko događaja na Muzičkoj nedelji

Slična situacija dogodila se i tokom festivala Music Week na Ušću, kada su društvenim mrežama počele da kruže tvrdnje o navodnom napadu nožem i većem broju povređenih.

Predsednik Vučić izjavio je da su te informacije bile izmišljene, navodeći da policija nije utvrdila da se takav incident dogodio.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tada je saopštio da nijedna zdravstvena ustanova nije evidentirala pacijente koji bi odgovarali tim navodima, dok je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao da policijskim proverama nije potvrđen opisani događaj.

Nastavak polemika

Početkom ove godine slučaj iz Valjeva ponovo je pominjan na jednom protestnom skupu, što je izazvalo nove političke reakcije.

Predstavnici vlasti ocenjuju da se radi o pokušaju korišćenja već demantovanih tvrdnji u političke svrhe, dok se rasprave o odgovornosti za širenje neproverenih informacija nastavljaju.

Kurir