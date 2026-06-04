Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tivta, gde učestvuje na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, i istakao da je već održao važan sastanak sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom.

Govoreći o razgovorima sa grčkim zvaničnikom, Vučić je naglasio da su dve zemlje potvrdile spremnost za dodatno jačanje saradnje u brojnim oblastima.

– Imao sam upravo razgovor sa Micotakisom. Razgovarali smo o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke. Verujem da smo otvorili i nova polja saradnje, o izgradnji gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, kao i o evropskom putu Srbije – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije boravi u Tivtu gde se održava samit lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a tokom dana očekuje ga niz sastanaka sa najuticajnijim evropskim liderima.

Planiran je zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Pored toga, Vučić će imati i više bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima.

U planu su razgovori sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, premijerom Irske Majklom Martinom, kao i sa drugim učesnicima samita.

Samit u Tivtu održava se pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana“, a među ključnim temama nalaze se proces proširenja Evropske unije, ekonomska saradnja, energetska bezbednost i regionalna stabilnost.

Vučić je ranije istakao da od ovog skupa očekuje nove razgovore o evropskim integracijama Srbije, kao i konkretnije pomake kada je reč o saradnji sa evropskim partnerima.