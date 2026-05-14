Novi snimci i objave sa društvenih mreža dodatno su rasplamsali bes javnosti nakon današnjeg haosa ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je tokom blokade saobraćaja povređen stariji muškarac. Građani koji su se našli na licu mesta sada tvrde da postoje dodatni dokazi koji pokazuju kako su blokaderi provocirali vozače i nasilno sprečavali ljude da prođu raskrsnicom.

Na društvenim mrežama posebno se proširio snimak objavljen na profilu „Lepotica ili Zver“, uz tvrdnju da se na njemu vidi kako blokaderi maltretiraju čoveka koji je pokušao da prođe kroz raskrsnicu kod Pravnog fakulteta.

– Evo šta su blokaderi kod Pravnog fakulteta uradili čoveku koji je hteo da prođe raskrsnicu. Ovo nije isti auto koji je išao u rikverc i udario dedu. Ovo je auto pre incidenta gaženja. Pogledajte šta stoka radi. Oni su direktni krivci za sve što se desilo danas kod Pravnog – navodi se u objavi koja se velikom brzinom proširila mrežama.

Snimci koji kruže internetom prikazuju napetu atmosferu, rasprave sa vozačima i haotične scene na ulici, dok građani tvrde da su blokaderi praktično preuzeli kontrolu nad saobraćajnicom i samoinicijativno odlučivali ko može da prođe, a ko ne.

Građani poručuju: „Nema povlačenja i nema relativizacije“

Nakon incidenta sve više građana javno poručuje da nema relativizacije i da se odgovornost za današnji haos mora jasno utvrditi.

Mnogi smatraju da su upravo blokade saobraćaja, provociranje vozača i agresivno ponašanje doveli do atmosfere u kojoj je došlo do ozbiljnog incidenta i povređivanja starijeg čoveka.

Građani na društvenim mrežama upozoravaju da su blokaderi ponovo pokazali da se ponašaju kao drumski razbojnici i da fizički i psihološki pritiskaju ljude na ulicama.

Posebno se ističe da je čovek koji je povređen, srećom, prošao sa lakšim povredama, ali da je blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji garantuje slobodu kretanja — mogla da dovede do tragedije i smrtnog ishoda.

Pitanje koje ponovo prati incident: Gde je bio Đokić?

Veliki broj komentara na mrežama odnosi se i na rektora Vladana Đokića, koji se pojavio na mestu incidenta ubrzo nakon haosa kod Pravnog fakulteta.

Građani ponovo postavljaju pitanje gde je bio kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život, dok je sada, kako navode kritičari, odmah stigao pred kamere i okupljene demonstrante.

Analitičari upozoravaju da sve veće tenzije na ulicama mogu dovesti do novih incidenata i dodatne radikalizacije protesta, zbog čega raste pritisak na nadležne institucije da hitno reaguju i spreče dalje nasilje i blokade saobraćaja.

Za sada nema zvaničnih informacija da li će zbog novih snimaka i objava biti pokrenute dodatne istrage ili postupci protiv učesnika današnjih incidenata.