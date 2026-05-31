U kućnim uslovima možete da napravite tečnost koja će vas efikasno zaštititi od komaraca.

Jedan od najefikasnijih „uradi sam“ repelenata zahteva samo kokosovo ulje i ulje nane.

Ova kombinacija mirisa prija ljudima i efikasno tera komarce.

Kako napraviti preparat koji odbija komarce?

Potrebno vam je:



kokosovo ulje

eterično ulje nane



Da biste ga napravili, pomešajte 1/3 šolje kokosovog ulja i 15 kapi eteričnog ulja naneu tegli. „Na sobnoj temperaturi, supstanca će biti tečnost, ali ako je čuvate u frižideru, stvrdnuće se“, kaže stručnjak. „Možete je naneti prstima po izloženim delovima tela kako bi držali komarce na odstojanju.“

Za još jednu efikasnu tečnost koja odbija komarce sastojke već imate kod kuće:

Potrebno vam je:

ulje ruzmarina

jabukovo sirće

voda



Pomešajte 1/4 šolje jabukovog sirćeta, 1/4 šolje vode i 40 kapi ulja ruzmarina u bočici sa raspršivačem i dobro promućkajte. „Ako vam se ne sviđa miris ruzmarina, možete probati i lavandu“.

Koliko traju ovi preparati?

Stručnjaci ističu da su ove tečnosti delotvorne sve dok traje miris:

„Kada miris nestane, repelentnost je nestala“.

Budite spremni da često ponovo nanosite repelent, posebno kada kampujete ili kada se nalazite u vlažnim sredinama punim komaraca i pravite tečnost u malim količinama kako ne bi izgubila dejstvo snagu pre nego što je upotrebite, piše marthastewart.